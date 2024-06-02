Петербуржец зашел в незапертую квартиру и украл 85 тысяч рублей

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца, который зашел в незапертую квартиру и похитил деньги.

Следствие установило, что днем 7 января 2024 года М. через незапертую дверь зашел на кухню квартир дома по улице Ленской в Санкт-Петербурге. И забрал 85 тысяч рублей из кошелька, лежавшего на столе.

Хозяйка квартиры разговаривала по телефону в спальне и ничего не слышала. Как выяснилось, сын женщины вышел из квартиры, чтобы выкинуть мусор, и не стал запирать входную дверь. Вору назначили 3 года колонии особого режима.