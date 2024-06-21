В начале июня проходил День автокинотеатров. В честь праздника редакция озадачилась поиском мест, где в Ленобласти и Северной столице можно посмотреть фильм в таком формате. Нашлось всего одно. Однако есть похожие способы просмотров — некоторые заведения проводят киносеансы под открытым небом для зрителей вне автомобилей. Появление нового формата неразрывно связано с популярностью обычных кинотеатров, а также с интересом к кино и окружающей атмосфере среди зрителей. Рассказываем, где можно глянуть фильм на свежем воздухе.

Предыстория возникновения автокинотеатров

В 1933 году 6 июня американец Ричард Холлингсхед из Камдена — штат Нью-Джерси, организовал просмотр фильма на улице. За участие в мероприятии нового формата, устроенного прямо во дворе дома, он брал с желающих по 50 центов. Новинка породила интерес у публики, но вызвала неудобство у некоторых гостей. Звук исходил из колонок, располагавшихся возле полотна. В результате до зрителей, чьи авто располагались в удалении, долетали лишь обрывки происходящего на «экране».

На территории нашей страны это развлекательное направление стали развивать относительно недавно. Пик активности пришёлся на 2020 год. В период пандемии россияне устали от режима самоизоляции. Возникла потребность в создании мест, где люди будут культурно проводить время, не приближаясь друг к другу. Так появилось несколько автокинотеатров в Петербурге — «Кинолахта», «Фара», «Кинопаркинг», Площадка Selar Park и SAM, а также один в Ленобласти — на территории «Игоры Драйв». Последний представлял собой уникальный автотеатр, где гости спортивного комплекса могли смотреть постановки из окон автомобиля.

Но после снижения заболеваемости коронавирусом, особая необходимость в автокинотеатрах отпала, поэтому некоторые перестали действовать. Однако концепция кино на открытом воздухе осталась, немного преобразившись. Рассказываем, что предлагают теперь.

Где посмотреть кино под открытым небом в Петербурге?

«Кинопаркинг»

На территории «Кинопаркинга» гости могут посмотреть на большом экране прямо в салоне собственного авто как последние новинки, так и полюбившиеся старые фильмы, а также авторское кино. И всё это в самом сердце Петроградки. На сайте организации отмечается, что автокинотеатр работает «круглый год в любую погоду: землетрясение, цунами, снегопад — не важно». Лучше за анонсами следить в группе соцсети «ВКонтакте».

Стоимость: сеансы проходят обычно в вечернее и ночное время. Стоимость за автомобиль — 1 500 рублей. При желании остаться на просмотр следующей киноленты необходимо будет доплатить 750 рублей.

Где находится: на улице Академика Павлова, 5 — возле бизнес-центра River House. Заезд осуществляется с Аптекарской набережной.

«Новая Голландия»

Окунуться в мир кино на свежем воздухе можно не только сидя за рулём. В парке «Новой Голландии» с июля 2024 года начнутся ежегодные показы фильмов под открытым небом. Зрители, располагаясь на удобных стульях, выставленных на газоне, смогут воочию прочувствовать атмосферу такого формата. Помимо этого, в парке проходят концерты, фестивали, а также образовательные и спортивные мероприятия. На территории острова есть ресторан, кафе, различные магазины и многое другое. Анонс мероприятий публикуют тут.

Стоимость: в настоящий момент информации нет.

Где находится: Набережная Адмиралтейского канала, 2.

«Слушай сердцем»

Команда агентства «Слушай сердцем» с 2011 занимается в Северной столице организацией ярких культурных мероприятий в атмосферных местах.

«Наши гости уже слушали джаз под звёздами, смотрели балет в бывшем газгольдере, пили вино на фестивале в Александринском театре и смотрели спектакли на крыше восьмиэтажного здания», — отмечают ребята.

Не обошли вниманием и киноманов. Для них агентство запускает летний кинотеатр на территории «Севкабель порта». Расписание выкладывается на неделю. Сеансы проходят почти каждый день в 21.30. Попасть на просмотр можно через регистрацию на сайте. Для это необходимо ввести действующие номер телефона и адрес электронной почты. Со своими напитками и едой приходить не стоит — это запрещено. На территории кинотеатра на открытом воздухе работает бар.

Стоимость: бесплатно.

Где находится: Кожевенная линия, 34, ближайшая станция метро — «Василеостровская».

Кино на Василеостровском рынке

8 июня при поддержке кинопрокатной компании A-One «свои двери откроет» летний кинотеатр со свободной рассадкой во дворе Васильевского рынка. В этот день зрителям покажут «Камон Камон» — трогательный чёрно-белый фильм в жанре роуд-муви 2021 года. Так начнётся летняя эпопея модного кино. Последующие сеансы будут проходить каждые четверг и воскресенье в 19:30. До конца месяца в программе запланированы несколько комедий, французская драма и авторская лента с Венецианского кинофестиваля.

Стоимость: бесплатно.

Где находится: Большой проспект Васильевского острова, 16, ближайшая станция метро — «Василеостровская».

ArtSpaceTele2

С 3 июня по 31 августа снова стартовала работа открытой летней площадки, организованной оператором Tele2 на территории ЦПКиО имени Кирова. Вечером жители и гости города могут посмотреть в ArtSpaceTele2 художественные и образовательные фильмы под открытым небом. Для детей показывают мультики. Удобство просмотра обеспечивают удобные пуфики и кресла-шезлонги. До начала показа можно пройти по территории парка и перекусить в кофейнях или ларьках. Расписание фильмов указано здесь. На площадке работают также коворкинг и лекторий-мастерская.

Стоимость: участие в мероприятиях ArtSpaceTele2 — бесплатное, заплатить придётся только за вход в парк — 150 рублей.

Где находится: Елагин остров, ЦПКиО имени Кирова, ближайшая станция метро — «Крестовский остров».

«Третье место»

В конце июня ожидается старт кинотеатра на открытом воздухе в культурном пространстве «Третье место». В прошлом году в местном дворике крутили авторские и культовые фильмы, признанных во всем мире режиссёров. Что преподнесут организаторы нынешним летом, пока «за кадром». Традиционно на территории особняка середины XIX века, где базируется «Третье место», проходят выставки современного искусства, различные тематические лекции и спецпоказы. Арт-ярмарки, открытые записи подкастов и другие развлекательно-познавательные мероприятия — неотъемлемая часть жизни культурного пространства.

Стоимость: около 700 рублей. Цена зависит от показа конкретного фильма.

Где находится: Литейный проспект, 62, ближайшие станции метро «Достоевская» или «Маяковская».

«Винный склад»

Магазин, ориентированный на продажу вина, уже не первый раз открывает двор с кинотеатром под открытым небом при поддержке A-One. В этом году первый показ состоялся в пятницу, 24 мая, опережая все похожие киноплощадки. Перед зрителями прокрутили ленту «Мое преступление» 2023 года — работа французского режиссёра Франсуа Озона. Отметим, что Озон сейчас считается одним из важнейших представителей «новой волны» французского кинематографа.

С того дня смотры проводятся почти каждый день в 22:30. Время, по словам организаторов, установлено неслучайно. С этого момента картинка на экране имеет наиболее чёткие линии. Для зрителей предусмотрена трибуна, с которой каждому будет виден фильм. Приходить лучше заранее, чтобы занять место и приобрести еду или напитки без толчеи. Пронос своих не приветствуется.

Перед посещением стоит ознакомиться с прогнозом погоды. В случае дождя запланированное мероприятие скорее всего отменят. А при сильном ветре и небольшой прохладе можно заранее захватить с собой тёплые пледы для комфортного просмотра. Программу мероприятий транслируют в Telegram.

Стоимость: вход свободный.

Где находится: улица Инструментальная, 3В, ближайшая станция метро — «Петроградская».

Где посмотреть кино в Ленобласти?

«Лето.Парк.Кино.»

Вместе с летом в Ленобласть пришёл пятый фестиваль «Лето.Парк.Кино.». Теперь почти каждую субботу, кроме 8 июня и 27 июля, в Приоратском парке возле Водонапорной башни проходят просмотры шедевров советского и российского кинематографа, а также сказок и мультфильмов. Каждый показ имеет своё время в зависимости от аудитории: в 16:00 начинается детская программа, а в 19:00 стартует вечерний сеанс. Для комфорта зрителей предусмотрены пуфы и тёплые пледы.

Первый показ этого года выпал на 1 июня. Тогда он начался с новой интерпретации сказки для детей «По щучьему велению», а завершился фильмом «Союз спасения» 2019 года режиссёра Андрея Кравчука.

Также в программе фестиваля ожидаются концерты, викторины и детские игровые интерактивы. На территории работает фуд-корт.

Организаторы рекомендуют с собой захватить репеллент и плед из дома, на случай большого наплыва киноманов и нехватки тёплых накидок. А при непогоде иметь при себе зонт или дождевик.

Стоимость: вход свободный.

Где находится: Гатчина, Приоратский парк — улица Чкалова, вблизи Водонапорной башни.

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