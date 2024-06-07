Житель Всеволожска избил знакомого. Пострадавший умер в больнице

По подозрению в избиении до смерти 37-летнего знакомого задержан 47-летний резчик из Всеволожска. Мужчина жестоко избил своего 37-летнего знакомого, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Преступление совершено 26 мая около 04:00. Конфликт между мужчинами возник возле алкомаркета по Московской улице во Всеволожске.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевого отдела, гематомами рук и ног. Через пять дней он скончался в больнице. Заведено уголовное дело.