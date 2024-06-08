Возле «Лахта-центра» в Петербурге построят еще два небоскреба

В Петербурге договорились о начале строительства двух небоскребов высотой 703 и 555 метров.

Строительство современных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» на берегу Финского залива начнется в ближайшее время. Соглашение о реализации масштабного проекта было подписано в рамках ПМЭФ-2024.

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Строительством небоскребов займется компания «Синергия». В рамках реализации создания современных комплексов будет создана вся необходимая инфраструктура с применением инновационных технологий строительства.