Ленобласть повысила требования к содержанию объектов, благоустроенных по нацпроекту

Комитет по ЖКХ выявил 98 замечаний по объектам, благоустроенным по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году

Среди выявленных нарушений неприжившиеся растения, нарушения газонного покрытия, дефекты на дорогах и тротуарах, нарушения лакокрасочного покрытия малых архитектурных форм, нарушения целостности деревянных элементов, неполадки систем освещения, вандализм.

«Комитет по ЖКХ отчитался. Все нарушения нужно устранить. По каждому замечанию будет предъявлено требование подрядчику о восстановлении, если действует гарантия. Если нет – устранение замечаний за счет местных бюджетов. Мое поручение комитету по ЖКХ — поставить проверки на поток, главам поселений — контролировать качественное содержание объектов. По некоторым адресам выходит на проверки контрольный комитет», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.