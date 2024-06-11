Мужчине проломили висок бутылкой в Тосно

Двое жителей Тосно 10 июня распивали спиртное. Возник конфликт, 35-летний мужчина ударил 33-летнего оппонента бутылкой по голове.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга.
Нападавшего задержали в тот же день. Он судим два раза за кражи и один раз за разбой.
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21.05.2022 15643