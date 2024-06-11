В День России офисы МФЦ Ленобласти работать не будут

В День России, 12 июня, филиалы и отделы МФЦ Ленобласти, бизнес-офисы и удаленные рабочие места работать не будут.

Сегодня, 11 июня, МФЦ работают в сокращенном режиме. 13 июня офисы возобновят прием заявителей в обычном режиме.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти изменится расписание движение пригородных поездов на время празднования Дня России.