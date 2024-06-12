Медведев показал карту России с включенной в ее состав Украиной

Автор: Анастасия Щербакова
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Зампред Совбеза РФ поздравил соотечественников с Днем России. 

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России и опубликовал в своем блоге в Телеграм видеоролик, в котором показана карта нашей страны с включенной в ее состав Украины.

На кадрах видно, как границы России на карте доходят до самой Польши.

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Фото: Дмитрий Медведев/ Телеграм
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