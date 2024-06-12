Сергей Перминов поздравил соотечественников с Днем России

Россия для каждого из ее жителей — любовь и смысл жизни, заявил сенатор.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к соотечественникам по случая празднования Дня России. Политик пожелал согражданам крепких сил, решимости, гармонии и духа.

Мы сталкиваемся с вызовами, но тем крепче наша вера в Родину, в наших защитников, в то единство и ценности, которые сплачивают нас на пути к достижениям и Победе, — обратился сенатор к жителям России.