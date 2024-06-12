Иномарка вылетела в кювет и перевернулась после столкновения с лосем в Ленобласти

Женщина, сидевшая за рулем машины, не успела среагировать на внезапно выскочившее из леса животное.

В ночь на 12 июня в Лужском районе произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина. По имеющимся данным, перед автомобилем на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель не успела среагировать на появившееся препятствие и допустила столкновение.

На помощь женщине выезжали медики и дежурная смена 137-й пожарной части. ОТ госпитализации пострадавшая отказалась. Судьба животного, выбежавшего на дорогу, при этом остается неизвестной.