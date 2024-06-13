Петербуржцы смогут летать в Саудовскую Аравию и Малайзию без визы

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о расширении списка стран, для путешествия в которые не требуются визы.

Россия планирует отменить визовый режим с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Речь идет о Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане, Малайзии и Мьянме. Несколько соглашений планируется подписать до конца 2024 года.

Ранее Пулково запустил прямые ежедневные рейсы в Шанхай. Перелеты между Санкт-Петербургом и деловым центром Китая будут осуществляться каждый день на протяжении всего года, а не только летом.