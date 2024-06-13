В России рассмотрят дело о крупнейшей взятке в истории страны

Ее получили два следователя в виде криптовалюты.
В Подмосковье рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших следователей, обвиняемых в получении взятки, ставшей рекордной за всю историю современного российского правосудия.
В материалах дела указано, что экс-следователи получили в качестве взятки 2718 биткоинов, что равняется 16,5 миллиардам рублей по нынешнему курсу.
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