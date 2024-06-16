На карьерах в Выборгском районе вновь прозвучат взрывы

На карьерах в Выборгском районе пройдут плановые взрывные работы.

Взрывы будут звучать в период с 17 по 21 июня, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. Жителей и гостей Ленобласти просят сохранять спокойствие.

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До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там.