Певица Адель появилась на сцене в платье от Юдашкина и спровоцировала гнев украинцев

Украинские пользователи атаковали соцсети исполнительницы.

Британскую певицу Адель обвинили в поддержке России. Украинцы оставляют злобные комментарии под свежей публикацией артистки. Всему виной стал выход исполнительницы на сцену в платье от модельера Валентина Юдашкина.

«Серьезно? В платье от российского бренда?», Платье от российского дизайнера…Пример, когда в голове опилки», — самое безобидное, что пишут украинские пользователи.

Сама артистка решила оставить без ответа гневные сообщения украинцев.