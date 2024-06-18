Певица Адель появилась на сцене в платье от Юдашкина и спровоцировала гнев украинцев

Автор: Анастасия Щербакова
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Украинские пользователи атаковали соцсети исполнительницы.

Британскую певицу Адель обвинили в поддержке России. Украинцы оставляют злобные комментарии под свежей публикацией артистки. Всему виной стал выход исполнительницы на сцену в платье от модельера Валентина Юдашкина.

«Серьезно? В платье от российского бренда?», Платье от российского дизайнера…Пример, когда в голове опилки», — самое безобидное, что пишут украинские пользователи.

Сама артистка решила оставить без ответа гневные сообщения украинцев.

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