Власти Финляндии раскрыли, когда начнут налаживать связи с Россией

Это произойдет только после завершения военной спецоперации на Украине.

Согласно докладу правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности, страна начнет налаживать связи с Россией только после завершения военного конфликта на Украине.

Оценка Финляндией отношений с Россией и возможностей сотрудничества будет зависеть от действий России. Эта оценка также будет происходить в рамках ЕС и НАТО, — указано в документе.