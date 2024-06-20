Власти Финляндии раскрыли, когда начнут налаживать связи с Россией

Это произойдет только после завершения военной спецоперации на Украине.
Согласно докладу правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности, страна начнет налаживать связи с Россией только после завершения военного конфликта на Украине.
Оценка Финляндией отношений с Россией и возможностей сотрудничества будет зависеть от действий России. Эта оценка также будет происходить в рамках ЕС и НАТО, — указано в документе.
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