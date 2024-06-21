Житель Волховского района отправится в колонию строгого режима за долги по алиментам

Житель Волховского района пять лет уклонялся от выплаты алиментов и накопил долг перед дочерью в размере 620 тысяч рублей. Согласно решению суда, 44-летний ленинградец был обязан выплачивать алименты в размере 1/4 от своих доходов.
Судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 90 часов. Должник продолжал уклоняться от уплаты алиментов.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил на один год в колонию строгого режима.
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14.01.2023 6001