Рецидивист жестоко избил тестя в Тосненском районе

По подозрению в избиении 19 июня задержали 44-летнего жителя поселка Любань Тосненского района. Преступление совершено 17 июня около 19:00.

Следствие полагает, что задержанный руками избил 41-летнего тестя в парадной одного из домов по проспекту Мельникова. Ссора между родственниками возникла на почве неприязненных отношений.

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и грудной клетки. Травмы характеризуются как тяжкий вред здоровью. По факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемый судим 10 раз за кражи, угон, укрывательство преступлений и грабежи.