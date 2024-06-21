Рецидивист жестоко избил тестя в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в избиении 19 июня задержали 44-летнего жителя поселка Любань Тосненского района. Преступление совершено 17 июня около 19:00.

Следствие полагает, что задержанный руками избил 41-летнего тестя в парадной одного из домов по проспекту Мельникова. Ссора между родственниками возникла на почве неприязненных отношений.

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и грудной клетки. Травмы характеризуются как тяжкий вред здоровью. По факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемый судим 10 раз за кражи, угон, укрывательство преступлений и грабежи.

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14.01.2023 6001
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