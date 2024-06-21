Пустующий торговый комплекс на границе России и Финляндии уйдет с молотка

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Комплекс, однажды построенный для туристов из России, хотят продать.

Финский торговый комплекс Zsar Outlet Village, находящийся рядом с российской границей, будет продан. По словам владельца объекта, покупатель уже найден. Сделка, вероятно, состоится в течение месяца, пишет Etelä-Saimaa.

Есть два-три оператора, с которыми мы ведём переговоры. Наша цель — заключить сделку в течение месяца, — сообщает редакция, уточнив, что покупкой заинтересовались бизнесмены из Финляндии.

Отметим, Zsar Outlet Village изначально был построен для туристов из России, однако после закрытия границы торговый комплекс обанкротился.

Вам будет интересно
Пустующий торговый комплекс на границе России и Финляндии уйдет с молотка Финляндия, туристы, Россия, граница
В Финляндии хотят лишать ВНЖ безработных иностранцев
Строгая мера коснется тех лиц, кто не работает более трех месяцев. Финские власти обсуждают лишение вида жительство трудовых мигрантов, которые не...
19.06.2024 91
Автор