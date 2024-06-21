Пустующий торговый комплекс на границе России и Финляндии уйдет с молотка

Комплекс, однажды построенный для туристов из России, хотят продать.

Финский торговый комплекс Zsar Outlet Village, находящийся рядом с российской границей, будет продан. По словам владельца объекта, покупатель уже найден. Сделка, вероятно, состоится в течение месяца, пишет Etelä-Saimaa.

Есть два-три оператора, с которыми мы ведём переговоры. Наша цель — заключить сделку в течение месяца, — сообщает редакция, уточнив, что покупкой заинтересовались бизнесмены из Финляндии.

Отметим, Zsar Outlet Village изначально был построен для туристов из России, однако после закрытия границы торговый комплекс обанкротился.