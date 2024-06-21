Пустующий торговый комплекс на границе России и Финляндии уйдет с молотка

Комплекс, однажды построенный для туристов из России, хотят продать.
Финский торговый комплекс Zsar Outlet Village, находящийся рядом с российской границей, будет продан. По словам владельца объекта, покупатель уже найден. Сделка, вероятно, состоится в течение месяца, пишет Etelä-Saimaa.
Есть два-три оператора, с которыми мы ведём переговоры. Наша цель — заключить сделку в течение месяца, — сообщает редакция, уточнив, что покупкой заинтересовались бизнесмены из Финляндии.
Отметим, Zsar Outlet Village изначально был построен для туристов из России, однако после закрытия границы торговый комплекс обанкротился.
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