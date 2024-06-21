Власти Финляндии раскрыли, по каким направлениям продолжают сотрудничество с РФ

Автор: Анастасия Щербакова
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Финляндия прекратила развитие дипломатических отношений с Россией, однако страны продолжают осуществлять контакты в ключевых сферах.

Согласно докладу по внешней политике Финляндии, страна заморозила сотрудничество с Россией по всем направлениям за исключением нескольких.

Среди них: безопасность границ, совместные усилия по предотвращению преступности, транспорт и надежность поставок.

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19.06.2024 92
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