Власти Финляндии раскрыли, по каким направлениям продолжают сотрудничество с РФ

Финляндия прекратила развитие дипломатических отношений с Россией, однако страны продолжают осуществлять контакты в ключевых сферах.
Согласно докладу по внешней политике Финляндии, страна заморозила сотрудничество с Россией по всем направлениям за исключением нескольких.
Среди них: безопасность границ, совместные усилия по предотвращению преступности, транспорт и надежность поставок.
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