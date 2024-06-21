Власти Финляндии раскрыли, по каким направлениям продолжают сотрудничество с РФ

Финляндия прекратила развитие дипломатических отношений с Россией, однако страны продолжают осуществлять контакты в ключевых сферах.

Согласно докладу по внешней политике Финляндии, страна заморозила сотрудничество с Россией по всем направлениям за исключением нескольких.

Среди них: безопасность границ, совместные усилия по предотвращению преступности, транспорт и надежность поставок.