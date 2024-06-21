Петербуржцам рассказали о самых популярных направлениях для отдыха компанией в июне

Эксперты выяснили, какие самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2024 года, сообщает «Петроград».

География поездок обширна. Санкт-Петербург с 13 % бронирований занял первое место. На втором месте Сочи, на третьем оказалась Москва (9 % и 5 % бронирований компаниями соответственно).

Средняя цена за четыре ночи в Санкт-Петербурге составила 7067 рублей.