Сериал The Last of Us может получить еще три сезона

Шоураннеры проекта заявили, что намерены экранизировать полную историю второй части видеоигры.

Режиссер Крейг Мазин, работающий над экранизацией The Last of Us заявил, что сериал может получить еще три сезона. В интервью The Hollywood Reporter шоураннер проекта отметил, что в планах съемочной команды рассказать и о событиях второй части видеоигры.

Также Мазин уже успел расстроить фанатов франшизы заявлением о том, что главные герои сериала — Джоэл и Элли — могут не дожить до финала истории. Подробности сюжета будущих сезонов шоураннер при этом не стал раскрывать.