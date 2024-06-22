Сериал The Last of Us может получить еще три сезона

Автор: Анастасия Щербакова
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Шоураннеры проекта заявили, что намерены экранизировать полную историю второй части видеоигры.

Режиссер Крейг Мазин, работающий над экранизацией The Last of Us заявил, что сериал может получить еще три сезона. В интервью The Hollywood Reporter шоураннер проекта отметил, что в планах съемочной команды рассказать и о событиях второй части видеоигры.

Также Мазин уже успел расстроить фанатов франшизы заявлением о том, что главные герои сериала — Джоэл и Элли — могут не дожить до финала истории. Подробности сюжета будущих сезонов шоураннер при этом не стал раскрывать.

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