Представлен график отключений электричества в Ленобласти

Плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры региона начнутся с 24 июня.
ЛОЭСК опубликовал график отключений электричества в Ленинградской области на следующей недели. Как сообщили в компании, плановые работы на электросетях охватят период с 24 по 30 июня.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
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