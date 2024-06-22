Представлен график отключений электричества в Ленобласти

Плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры региона начнутся с 24 июня.

ЛОЭСК опубликовал график отключений электричества в Ленинградской области на следующей недели. Как сообщили в компании, плановые работы на электросетях охватят период с 24 по 30 июня.