Кикшеринговый сервис поддержал создание самокатной полиции

Автор: Сергей Агутин
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Самокат
Фото: Baltphoto.ru

Вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков предложил создать электросамокатную полицию по примеру уже действующих мотополицейских подразделений.

Инициативу поддержала кикшеринговая компания Санкт-Петербурга, сообщает «Петроград».

В Санкт-Петербурге работают три крупные кикшеринговые компании: Woosh, МТС Юрент и Яндекс GO. Представители одной из компаний готовы предоставить самокаты для нужд нового специализированного подразделения полиции.

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