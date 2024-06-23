Кикшеринговый сервис поддержал создание самокатной полиции

Вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков предложил создать электросамокатную полицию по примеру уже действующих мотополицейских подразделений.
Инициативу поддержала кикшеринговая компания Санкт-Петербурга, сообщает «Петроград».
В Санкт-Петербурге работают три крупные кикшеринговые компании: Woosh, МТС Юрент и Яндекс GO. Представители одной из компаний готовы предоставить самокаты для нужд нового специализированного подразделения полиции.
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07.08.2023 2726