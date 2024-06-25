Дети из Енакиево прибыли в Ленобласть на летний отдых

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_18
Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти

Ребята разместились в детском оздоровительном лагере, где их ждет насыщенная программа.

В Выборгский район Ленинградской области прибыла группа из 70 детей из подшефного региону города Енакиево. Ребята разместились в детском оздоровительном лагере «Премьера».

У юных гостей 47-го региона впереди насыщенная программа. Ребят ждут кинокалейдоскоп, фотоквест, спартакиада, деловые игры по финансовой грамотности и профориентации и многое другое.

В первую смену детские лагеря Ленобласть посетили 128 детей из Енакиево. Всего же регион примет на летний отдых 859 ребят из подшефного города.

Вам будет интересно
Дети из Енакиево прибыли в Ленобласть на летний отдых отдых, Ленобласть, Енакиево, детский лагерь
Дрозденко высоко оценил реконструкцию школы №15 в Енакиево
В ходе рабочей поездки в Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил школу №15, где недавно завершились ремонтные работы. Глава...
30.05.2024 219
Автор