Дети из Енакиево прибыли в Ленобласть на летний отдых

Ребята разместились в детском оздоровительном лагере, где их ждет насыщенная программа.
В Выборгский район Ленинградской области прибыла группа из 70 детей из подшефного региону города Енакиево. Ребята разместились в детском оздоровительном лагере «Премьера».
У юных гостей 47-го региона впереди насыщенная программа. Ребят ждут кинокалейдоскоп, фотоквест, спартакиада, деловые игры по финансовой грамотности и профориентации и многое другое.
В первую смену детские лагеря Ленобласть посетили 128 детей из Енакиево. Всего же регион примет на летний отдых 859 ребят из подшефного города.
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