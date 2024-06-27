Спикер Госдумы ответил главе СК РФ Бастрыкину, назвавшему парламент «Государственной дурой»

Глава Следственного комитета РФ раскритиковал Госдуму, заявив, что парламенту пора принимать «хорошие законы» в сфере миграции.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, назвавшему парламент «Государственной дурой» из-за того, что депутаты, по мнению главы ведомства, не принимают «хорошие законы» в сфере миграции.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, — сказал Бастрыкин.
Володин считает, что подобные высказывания недопустимы.
Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — появился комментарий спикера Госдумы на официальном сайте парламента.
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