Мигрант напал на двух женщин у кафе в Петербурге

Сейчас иностранец задержан. Он уже дал признательные показания.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении иностранца, напавшего на двух женщин у кафе.

Как сообщает МВД, инцидент произошел в ночь на 29 июня. Мигрант избил двух женщину у заведения на улице Звездной и скрылся. Найти агрессора удалось по горячим следам.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками 33 отдела полиции Московского района в причастности к нападению был полностью изобличен 26-летний гражданин одного из государств Средней Азии. В ходе допроса он дал признательные показания, — указано в сообщении.