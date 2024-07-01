Опубликован полный график рейдов Госавтоинспекции в Ленобласти на июль

Автор: Анастасия Щербакова
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Рейды на дорогах региона будут осуществляться в течение всего месяца.

Согласно информации ВК-сообщества «Дорожный Контроль Ленинградская Область», в 47-м регионе начались рейды Госавтоинспекции.

С 1 июля в Ленинградской области проводятся мероприятия в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Контроль за соблюдением правил будет осуществляться и в другие числа месяца: с 5 по 8 июля, с 12 по 15, с 19 по 22 и с 26 по 29.

Также в регионе 1 и 2 июля проходят рейды «Ремень безопасности» и «Детское кресло». Следующие проверки на дорогах региона состоятся 8-9, 15-16, 22- 23 и 29-30 июля.

С 4 июля Госавтоинспекция будет проводить рейд «Тонировка». Даты: 5, 11-12, 18-19, 25-26 июля.

Тем временем с 6 июля начнутся рейды «Мотоциклист (7, 13-14, 20-21, 27-28 июля).

Также Госавтоинспекция будет осуществлять контроль за соблюдением правил пешеходами. Рейды запланированы на 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

С 4 июля начнутся рейды «Встречная полоса». Мероприятия пройдут 4-5, 11-13, 18-19 июля.

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