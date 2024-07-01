«Будем порядок наводить»: Дрозденко направит ревизоров в Отрадное, где семье не могут выдать законный участок

Также у жителей города накопились вопросы к местной УК.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разобраться в ситуации многодетной семьи из Отрадного, которая не может получить земельный надел из-за отсутствия коммуникаций. Заодно глава региона поручил профильным комитетам проверить работу местной УК, игнорирующей заросли бурьяна на территориях, предназначенных для выдачи льготным категориям жителей.

В этом году уже работы по благоустройству участков начнут. Поэтому, думаю, что мы все-таки решим вопрос, чтобы их выдали семьям, которым они положены, — отметил Александр Дрозденко. — Что касается отказа косить траву, работы управляющей компании, администрации, то я направлю рабочую группу из комитетов, попрошу и своего представителя, кто у меня курирует кировское направление, чтобы к этой работе подключились, будем здесь порядок наводить, — заявил губернатор в «ходе прямой линии» с жителями.