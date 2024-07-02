Александр Дрозденко осмотрел амбулаторию в Дубровке, которая объединила врачей из трех ветхих зданий

Новая амбулатория на 110 посещений в смену введена в эксплуатацию в конце 2023 года по государственной программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

«Раньше вся амбулатория по площади была такая, как сейчас отделение скорой помощи. После строительства нового здания у жителей и врачей Дубровки появились действительно хорошие возможности. Сегодня общаясь с людьми и с пациентами, я спросил нравится ли им. Все нравится. И кабинеты, и оборудование. Пока не хватает узких специалистов, но это общая проблема для всей отрасли здравоохранения, учитывая, что в области ежегодно вводится по нескольку объектов», — рассказал глава 47 региона.

До открытия амбулатория в Дубровке размещалась в трех обособленных ветхих зданиях 1955-1957 годов постройки с деревянными перекрытиями. Сегодня в учреждении работают 4 койки дневного стационара, открыты лабораторные и процедурные кабинеты, прием осуществляют врач-хирург, терапевты, педиатры, офтальмолог и гинеколог.

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Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. Также в 2024 году увеличена единовременная разовая выплата для выпускников, которые идут работать медицинские учреждения области – до 100 тысяч рублей для врачей и до 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.