В Ленобласти и Петербурге ищут мужчину, пропавшего почти неделю назад в Карелии

География поисков мужчины охватывает уже три региона.
В Республике Карелия пропал Максим Ананьин. Как сообщают поисковики «Лиза Алерт», 50-летний мужчина ушел из дома 30 июня и не вернулся. Пропавший может находиться в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге.
Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать по номерам телефона, указанным ниже, или в полицию.
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