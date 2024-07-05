В Ленобласти и Петербурге ищут мужчину, пропавшего почти неделю назад в Карелии

География поисков мужчины охватывает уже три региона.

В Республике Карелия пропал Максим Ананьин. Как сообщают поисковики «Лиза Алерт», 50-летний мужчина ушел из дома 30 июня и не вернулся. Пропавший может находиться в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге.

Если вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать по номерам телефона, указанным ниже, или в полицию.