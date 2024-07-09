Олимпийская чемпионка из России продолжит карьеру во Франции

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио в 2016 году Анна Вяхирева продолжит карьеру во Франции. Об этом сообщает Quest-france.

По информации издания, спортсменка перейдет из норвежского клуба «Вайперс Кристиансанн» во французский «Брест». Клуб выкупил контракт спортсменки за €170 тысяч. В 2022 году Анна Вяхирева рассказала, что перешла в «Вайперс Кристиансанн» не из-за денег, а из-за возможности соревноваться.

Спортсменка – олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная медалистка Игр в Токио. На протяжении шести лет она выступала в женской гандбольной Суперлиге за «Ростов-Дон».