Наркоторговца в федеральном розыске задержали в Светогорске

В Выборгском районе Ленинградской области инспекторы ДПС, сотрудники полиции и оперативники УФСИН задержали 34-летнего мужчину в федеральном розыске за сбыт наркотиков.
Задержать преступника удалось в Светогорске. В Выборгском районе мужчина прятался от правосудия и работал на стройке.
В 2019 году злоумышленник был осужден за сбыт крупной партии наркотических средств. После задержания его доставили в отдел полиции и передали сотрудникам ФСИН.
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