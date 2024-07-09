Наркоторговца в федеральном розыске задержали в Светогорске

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Выборгском районе Ленинградской области инспекторы ДПС, сотрудники полиции и оперативники УФСИН задержали 34-летнего мужчину в федеральном розыске за сбыт наркотиков.

288869
Фото: Дорожный инспектор/ВКонтакте

Задержать преступника удалось в Светогорске. В Выборгском районе мужчина прятался от правосудия и работал на стройке.

В 2019 году злоумышленник был осужден за сбыт крупной партии наркотических средств. После задержания его доставили в отдел полиции и передали сотрудникам ФСИН.

Вам будет интересно
Наркоторговца в федеральном розыске задержали в Светогорске Светогорск, Ленинградская область, Выборгский район
После задержания всего лишь одной женщины тысячи наркоманов остались без доз в Петербурге
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3516
Автор