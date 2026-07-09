Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь на ленинградской земле.

В своём обращении он отметил, что для региона этот чудотворный образ имеет особое значение. Именно здесь, над водами Ладожского озера, в 1383 году икона явилась рыбакам, а впоследствии на этом месте был основан Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С тех пор Тихвинская Одигитрия стала духовной опорой для верующих по всему миру.

Спикер областного парламента подчеркнул, что сегодня Тихвинский монастырь вновь сияет возрождённой красотой, а главная святыня обители, возвращённая в Россию в 2004 году, продолжает собирать вокруг себя людей. Под её небесным Покровом развиваются Тихвинский район и вся Ленинградская область. Сергей Бебенин пожелал жителям здоровья, благоденствия и помощи Божией во всех добрых делах, а также наполнить сердца радостью, миром и душевным теплом в этот светлый праздник.

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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.