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Сергей Бебенин поздравил жителей Ленобласти с Днем явления Тихвинской иконы Божией Матери

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь на ленинградской земле.

Сергей Бебенин поздравил жителей Ленобласти с Днем явления Тихвинской иконы Божией Матери - Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин обратился к жителям реги
Фото: lenoblzaks.ru

В своём обращении он отметил, что для региона этот чудотворный образ имеет особое значение. Именно здесь, над водами Ладожского озера, в 1383 году икона явилась рыбакам, а впоследствии на этом месте был основан Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С тех пор Тихвинская Одигитрия стала духовной опорой для верующих по всему миру.

Спикер областного парламента подчеркнул, что сегодня Тихвинский монастырь вновь сияет возрождённой красотой, а главная святыня обители, возвращённая в Россию в 2004 году, продолжает собирать вокруг себя людей. Под её небесным Покровом развиваются Тихвинский район и вся Ленинградская область. Сергей Бебенин пожелал жителям здоровья, благоденствия и помощи Божией во всех добрых делах, а также наполнить сердца радостью, миром и душевным теплом в этот светлый праздник.

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09.07.2026
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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.

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Закс ЛО Сергей Бебенин Тихвинская икона Божией матери
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Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

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Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

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