В День Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, в Ленобласти состоялась премьера документального фильма режиссёра Татьяны Дьяконовой «На защите духовных рубежей Отечества. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь».

Лента посвящена чудотворной иконе, её истории и значению для Северо-Западных земель России. Съёмочная группа работала в Тихвинском музее, Новгородском музее-заповеднике, Московском Благовещенском соборе в Кремле, Софийском соборе Новгорода и других храмах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал жителям региона посмотреть эту картину.

«Историю этой великой иконы стоит услышать хотя бы раз», — отметил глава региона.

Показы фильма пройдут на нескольких площадках региона. 9 июля в 14:00 картину представят в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее. 14 июля в 15:00 ленту покажут в музее «Дом станционного смотрителя» в посёлке Выра Гатчинского района. 21 июля в 15:00 фильм увидят зрители в Музее истории Шлиссельбурга. В августе показ состоится в Музее истории Волхова, а в октябре — в историко-краеведческом музее Лодейного Поля. Вход на все сеансы свободный.

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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.