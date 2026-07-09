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Документальный фильм о Тихвинской иконе Божией Матери покажут в Ленинградской области

В День Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, в Ленобласти состоялась премьера документального фильма режиссёра Татьяны Дьяконовой «На защите духовных рубежей Отечества. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь».

Лента посвящена чудотворной иконе, её истории и значению для Северо-Западных земель России. Съёмочная группа работала в Тихвинском музее, Новгородском музее-заповеднике, Московском Благовещенском соборе в Кремле, Софийском соборе Новгорода и других храмах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал жителям региона посмотреть эту картину.

«Историю этой великой иконы стоит услышать хотя бы раз», — отметил глава региона.

Показы фильма пройдут на нескольких площадках региона. 9 июля в 14:00 картину представят в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее. 14 июля в 15:00 ленту покажут в музее «Дом станционного смотрителя» в посёлке Выра Гатчинского района. 21 июля в 15:00 фильм увидят зрители в Музее истории Шлиссельбурга. В августе показ состоится в Музее истории Волхова, а в октябре — в историко-краеведческом музее Лодейного Поля. Вход на все сеансы свободный.

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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В нын...
09.07.2026
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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.

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Тихвинская икона Божией матери
Новости Происшествия

Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

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Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

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