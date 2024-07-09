Александр Дрозденко поздравил всех православных с праздником Тихвинской иконы Божией Матери

Праздничную литургию в Тихвинском монастыре провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а поклониться святыне приехали тысячи верующих.

«Тихвинская икона олицетворяет собой единение церкви и государства, и не случайно с момента её обретения началось становление России, как великого государства, а с момента возвращения иконы сюда, в обитель, идёт возрождение России, нашей области и города Тихвина. Задаваясь сегодня вопросом, какая должна быть у нас идеология, мне кажется, что глядя на икону и молясь перед ней, не надо ничего придумывать. Главная наша идеология — это вера в Бога, любовь к стране, служение народу и президенту. Ибо в нашей вере сила, и в нашей вере правда и победа будет за нами», — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к собравшимся в этот день в Тихвинском монастыре.

За плодотворное сотрудничество и труды на благо Тихвинской епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Александра Дрозденко ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени.

Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь — Тихвинскую икону Божией Матери. В нынешнем году событие выпадает на вторник и имеет юбилейную дату. Ровно 20 лет назад святыню возвратили на её историческое место — в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.

В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь образ был возвращен в 2004 году икону, тогда же монастырь посетил президент России Владимир Путин. В 2024 году исполнилось 20 лет с момента возвращения Тихвинской иконы в историческую обитель.