Представитель Каневского прокомментировала слухи об онкологии у артиста

Ранее в СМИ появилась информация о найденной у ведущего программы «Следствие вели…» злокачественной опухоли.

Распространяемая в Сети информация о том, что у российского телеведущего Леонида Каневского обнаружена онкология, является неправдой. Сообщения о злокачественной опухоли, якобы найденной у артиста в ходе обследования, опровергла его представитель, сообщает RT.

Напомним, ранее Mash утверждал, что у бессменного ведущего программы «Следствие вели…» найдена онкология. Поводом для беспокойств у артиста стали якобы боли в области малого таза на протяжении нескольких лет.