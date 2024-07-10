Как уберечь молодежь от наркотиков обсудили в Выборге

В Выборге собрались специалисты по работе с молодежью СЗФО, чтобы поделиться опытом по профилактике негативных социальных явлений среди молодежи.

«Важное направление в молодежной политике – это интеллектуальная работа со смыслами и ценностями, формирование системы ценностей и обучение их системному мышлению у молодых людей. Безопасность мышления – это безопасность жизни. Поэтому очень важно, какую именно среду мы формируем вокруг молодого человека, и какой контент он воспринимает ежедневно», – подчеркнула председатель комитета по молодежной политике области Марина Григорьева.

Цель семинара – обсуждение комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Завершающим этапом семинара станет возможность защиты собственных проектов в конкурсе Росмолодежь, где возможно выиграть грант до одного млн рублей.

Почему люди употребляют и как уберечь ребенка от наркотиков: «То есть, они ищут все равно что-то, но сами не хотят ничего делать… Я спрашиваю человека «За сколько ты найдешь наркотики?». Он говорит «Ну, 15 минут». И сложность оказывается в том, что многие не могут любить детей». В первой серии нового проекта «Независимые люди» психолог, настоятель Храма «Неупиваемая чаша» и основатель РЦ «Ручей» Александр Гаврилов рассказывает, почему люди начинают употреблять, можно ли вылечиться насильно и как не допустить наркотиков в жизни ребенка.

Также среди героев проекта ivbg.ru «Независимые люди» — Илья. Он начал пить в Чечне, а закончил с бомжами в городе Дно в Псковской области. Илья поделился, как оказался на дне и как от дна оттолкнулся. Такие истории наглядно показывают, что никогда не стоит опускать руки и ставить на себе крест.