Жену и дочерей комментатора «Би-би-си» убили из арбалета

Автор: Сергей Агутин
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Жена и две дочери спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта убиты 9 июля у себя дома в городе Буши графства Хертфордшир в Великобритании.

Предполагаемым преступником является Кайл Клиффорд – бывший возлюбленный одной из дочерей Ханта, 26-летней Луизы. Он стрелял из арбалета, перед убийством связал жертв.

Злоумышленник был объявлен в розыск. В операции по поимке Кайла Клиффорда задействовали вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.

Хант специализируется на освещении скачек. Во время убийства он комментировал для радио конные соревнования на ипподроме Лингфилд.

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