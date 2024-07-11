Жену и дочерей комментатора «Би-би-си» убили из арбалета

Жена и две дочери спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта убиты 9 июля у себя дома в городе Буши графства Хертфордшир в Великобритании.

Предполагаемым преступником является Кайл Клиффорд – бывший возлюбленный одной из дочерей Ханта, 26-летней Луизы. Он стрелял из арбалета, перед убийством связал жертв.

Злоумышленник был объявлен в розыск. В операции по поимке Кайла Клиффорда задействовали вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.

Хант специализируется на освещении скачек. Во время убийства он комментировал для радио конные соревнования на ипподроме Лингфилд.