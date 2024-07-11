Жителей Выборгского района подозревают в организации незаконной миграции

Полиция раскрыла схему по организации незаконной миграции в Выборгском районе Ленинградской области. Местная жительница и ее знакомый занимались фиктивной постановкой иностранцев на учет.

По версии следствия, 36-летняя женщина из поселка Лужайка помогла трем гражданам Узбекистана легализоваться в России. Женщина занималась организацией незаконной миграции вместе со своим знакомым, 31-летним жителем поселка Гвардейское.

Злоумышленники 11 апреля предоставили в МФЦ Выборгского района заведомо подложные документы о месте проживания иностранцев – в квартире злоумышленницы в поселке Лужайка. На миграционный учет были поставлены несколько человек.

В дальнейшем иностранцы оформили патенты на трудовую деятельность на территории Ленинградской области. Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. В настоящий момент 31-летний житель поселка Гвардейское находится в СИЗО за совершение грабежа.