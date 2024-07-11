Прокуратура проверит информацию о незавершенной реконструкции школы в поселке Заборье

Прокуратура Ленобласти проведет проверку по информации о незавершенной реконструкции школы в поселке Заборье в Бокситогорском районе.
В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, должностных лиц ответственных за проведение работ по реконструкции школы, а также подрядной организации, выполнявшей работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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