Прокуратура проверит информацию о незавершенной реконструкции школы в поселке Заборье

Прокуратура Ленобласти проведет проверку по информации о незавершенной реконструкции школы в поселке Заборье в Бокситогорском районе.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, должностных лиц ответственных за проведение работ по реконструкции школы, а также подрядной организации, выполнявшей работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.