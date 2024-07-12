Спасатели и врачи скорой помощи вместе реанимировали пациентку во Всеволожском районе

В скорую помощь 9 июля около 06:00 сообщили о приступе хронического заболевания у женщины в Сертолово. Врачи через несколько минут прибыли на место, где их встретила мама пациентки. Она обнаружила дочь хрипящей и без сознания.

Двое медиков начали сердечно-легочную реанимацию, параллельно вызвав дополнительную бригаду скорой помощи. На место прибыли медсестра-анестезист и еще один фельдшер.

Врачи общими силами выполнили интубацию, перевели женщину на искусственную вентиляции легких и продолжали реанимацию. Сердечный ритм у женщины восстановился через пять минут.

Фельдшер связался с 100-й частью противопожарно-спасательной службы, поскольку врачам нужна была помощь для перемещения пациентки из квартиры на 7-м этаже. В доме был только пассажирский лифт, больше двух человек туда не помещаются.

Все это время медики стабилизировали пациентку, потому что ее состояние начало ухудшаться. На каждом лестничном пролете медики и спасатели останавливались, оценивали сердечный ритм. Пациентке стало хуже на 5-м этаже, врачи снова приступили к сердечно-легочной реанимации и введению адреналина.

Погрузив женщину в машину скорой помощи, пациентке поменяли капельницу и поставили монитор. В больницу ее удалось привезти уже через 20 минут.