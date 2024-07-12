Рынок жилья вырос в Ленинградской области на 3%

В регионе ввели в эксплуатацию 2,179 миллиона м2 жилья за первое полугодие 2024 года — это на 3 % больше, чем за первое полугодие 2023 года.

«Больше двух третей вводимого жилья находится в частном секторе — это наиболее гармоничная пропорция для Ленинградской области. Статистика ввода говорит о небольшом охлаждении на рынке, но эта ситуация выровняется к концу лета, ведь сегодня мы строим больше, чем когда-либо — рынок растет», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 — это 99 тысяч новых квартир. Плановый показатель ввода жилья от Минстроя России на 2024 год составляет 3,3 миллиона м2 жилья и выполнен на 66 %. Традиционным лидером остается Всеволожский район, на втором месте Ломоносовский, на третьем Выборгский.

Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья.