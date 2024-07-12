В Роспотребнадзоре объяснили, почему не каждую минералку можно пить ежедневно

Минеральная вода делится на три типа в зависимости от назначения: столовую, лечебно-столовую и лечебную. Но пить каждый день можно не любую из них, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

В столовой уровень минерализации составляет менее 1 г/дм³ (количество граммов на один кубический дециметр). Такую воду можно пить ежедневно. В лечебно-столовой концентрация минералов выше – от 1 до 10 г/дм³, ее можно включать в рацион лишь время от времени, но пить регулярно не стоит. В лечебной воде более 10 г/дм³, ее не рекомендуется пить без назначения врача.

При выборе воды в магазине, стоит обращать внимание на эти показатели. Если на этикетке написано «природная», значит, состав в процессе подготовки не претерпел никаких изменений – это лучший вариант. Добавляется, что переизбыток минералов в организме может привести к негативным последствиям.

Вам будет интересно Врач объяснила, почему не стоит выбрасывать ботву моркови По словам специалиста, это ценный источник полезных веществ. Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина советует не избавляться от ботвы моркови. По словам... 09.07.2024 115

Кроме того, не стоит путать минеральную воду с газированной. Во втором случае вода обогащена углекислым газом. Газированная вода тоже имеет плюсы: улучшает глотание, облегчает состояние при запорах и помогает в похудении, поскольку один стакан вызывает чувство сытости.