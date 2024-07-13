Ученые установили тип мужчин, от которых у любой женщины бегут мурашки по коже

Группа психологов из Университета Израиля установила, что химия и влечение между мужчиной и женщиной связаны с тем, насколько они могут синхронизироваться друг с другом. Это звуковое совпадение дыхания и сердцебиения, электрическая активность кожи, сообщается в научном журнале Nature.

Ключевым фактором является синхронизация и сонастройка. Психологи провели серию экспериментов и выяснили, что «мурашки» возникают из-за сонастройки дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи.

«Если физика совпадает, то уже через две минуты будущие партнеры демонстрируют высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности кожи, который измерялся с помощью специальных браслетов», – указано в материале

По словам ученых, это можно определить уже после двух минут общения.