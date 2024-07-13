Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

Автор: Сергей Агутин
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг.

В 12-раундовом титульном поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в подмосковном Серпухове, он выиграл у китайца Чжан Чжаосиня техническим нокаутом в 4-м раунде.

В послужном списке 27-летнего Муслима Гаджимагомедова теперь четыре победы, из них три нокаутом, и ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года.

Муслим Гаджимагомедов является двукратным чемпионом мира (2019, 2023), чемпионом Европы (2024), серебряным призером чемпионата Европы (2017), победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

IBA Champions Night – серия турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

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