Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав жителей дома в Сиверском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Сиверском Ленинградской области.
В обращении, поступившем в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте», указано, что с 2008 по 2010 годы в поселке велось строительство здания поликлиники. Впоследствии она была реконструирована в жилой дом в рамках муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Несмотря на то, что дом был введен в эксплуатацию, наружные инженерные сети к нему так и не были подведены. На протяжении более 13 лет жильцы многократно обращались в различные инстанции с просьбой устранить этот дефект, однако до сих пор меры не были приняты.