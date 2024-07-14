Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав жителей дома в Сиверском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Сиверском Ленинградской области.

В обращении, поступившем в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте», указано, что с 2008 по 2010 годы в поселке велось строительство здания поликлиники. Впоследствии она была реконструирована в жилой дом в рамках муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Несмотря на то, что дом был введен в эксплуатацию, наружные инженерные сети к нему так и не были подведены. На протяжении более 13 лет жильцы многократно обращались в различные инстанции с просьбой устранить этот дефект, однако до сих пор меры не были приняты.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — указано в сообщении.