Под Волховом шестилетнего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии после ДТП

ДТП произошло вечером 14 июля на 513-м километре трассы А-114 «Вологда — Тихвин — трасса «Кола»» в Волховском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 52-летняя жительница Тихвина на Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Logan, которым управляла 35-летняя женщина из Колчаново.

В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка Renault. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали травмы головы и внутренних органов. Проводится проверка.