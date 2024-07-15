Под Волховом шестилетнего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии после ДТП

ДТП произошло вечером 14 июля на 513-м километре трассы А-114 «Вологда — Тихвин — трасса «Кола»» в Волховском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, 52-летняя жительница Тихвина на Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Logan, которым управляла 35-летняя женщина из Колчаново.
В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка Renault. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали травмы головы и внутренних органов. Проводится проверка.
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