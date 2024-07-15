Трамп рассказал, что его спасло от гибели во время покушения

Политик считает, что спастись ему помогло всего одно движение головой во время зачитывания документа.

Дональд Трамп, переживший покушение, уверен, что встреча со сторонниками могла обернуться для него гибелью. Спасло политика, считает он, вовремя сделанное движение головой при зачитывании статистики по нелегальной миграции в США.

В интервью The New York Post Трамп отметил, что, если бы он не повернул голову правее, покушение было бы удачным.

Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен быть мертв, — заявил Трамп.