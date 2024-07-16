В МФЦ Ленобласти появились новые услуги

Автор: Гузель Галимова
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Во всех в филиалах, отделах и удаленных рабочих местах МФЦ Ленобласти теперь можно получить две новые услуги.

Жители региона смогут через центры направить уведомления в налоговую о прекращении начисления транспортного налога на угнанные авто и о наличии на земельном участке жилья или коммунальной инфраструктуры.

Заявителю потребуется лишь предоставить паспорт, заявление и документы, подтверждающие полномочия.

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08.07.2024 185
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