Новостройки в Санкт-Петербург подорожали за июнь на 2,23%

С начала года новостройки в России подорожали на 5,4% (при потребительской инфляции в 3,88%), при этом на 1,39% цены выросли только за июнь.

Наибольшее подорожание за июнь зафиксировано в Москве — на 3,13%. На втором месте Омская область – на 2,29%, на третьем Санкт-Петербург – на 2,23%. Только в восьми регионах из 77 исследованных жилье незначительно подешевело — в пределах 1%. В частности, на Сахалине цены на новостройки снизились на 0,81%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Вам будет интересно Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23% Ставки по ипотечному кредитованию в России выросли до рекордных 23%. Решетникова отметила, что большинство из тех, кто решается оформлять ипотеку сейчас,... 06.07.2024 183

По сравнению с июнем прошлого года цены поднялись в среднем по стране на 17,2%. Сильнее всего — в Омской — на 28%, Ивановской — на 27,5% областях и в Адыгее — 27%.

С января 2021 года квартиры подорожали в среднем по стране в 1,7 раза.